Non c'è solo il nome di Joao Cancelo discusso in queste ore tra Inter e Al Hilal. Il club nerazzurro sta infatti provando a capire i margini per riportare a Milano il portoghese, mentre gli arabi apprezzano molto un nome all'interno della rosa di Cristian Chivu.
Mercato, Moretto svela: “Inter-Al Hilal, ottimi rapporti: ad Inzaghi piace molto questo nome”
Spiega Matteo Moretto: "Tra Inter e Al Hilal c'è un ottimo rapporto: già a novembre dissi di come il club arabo segua con attenzione la situazione di Francesco Acerbi, che piace molto ad Inzaghi. C'è un discorso fluido tra le parti".
