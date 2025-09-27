Il portiere è uno dei giocatori seguiti dall'Inter per la porta e stasera la dirigenza nerazzurra avrà l'occasione di rivederlo dal vivo

Avversario questa sera col Cagliari, ma monitorato per il futuro. Elia Caprile è uno dei giocatori seguiti dall'Inter per la porta e stasera la dirigenza nerazzurra avrà l'occasione di rivederlo dal vivo nella gara della Domus Arena.

"Gioca uno, gioca l’altro. Ma il dilemma del futuro resta acceso nella lampada del destino. Mentre Chivu alterna gli inviti a Sommer e Martinez, i portieri senza certezze, l’Inter ragiona in prospettiva per affidare il ruolo a un titolare permanente. Marotta e Ausilio stanno già studiando il curriculum più adatto e proprio stasera all’Arena osserveranno con attenzione Elia Caprile, sentinella affidabile e ottimo investimento del Cagliari, che l’ha comprato dal Napoli per 7 milioni dopo averne testato le capacità con un leasing semestrale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Caprile è uno dei giovani più interessanti nella sfilata dei portieri italiani: ha appena compiuto 24 anni ma ha già maturato una buona esperienza professionale frequentando tutte le categorie con profitto. E’ partito dalla C (Pro Patria), ha giocato uno splendido campionato di B a Bari perdendo la finale playoff proprio contro il Cagliari, si è formato in Serie A a Empoli e nello scorso inverno si è rimesso in gioco in Sardegna accettando il distacco dallo scudetto di Antonio Conte. Attraverso il Cagliari, Caprile ha meritato le lusinghe di molti club importanti. Tra questi c’è l’Inter, che ne sta apprezzando la crescita graduale, premessa formativa prima di un grande salto", aggiunge Gazzetta.