Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra, gioiello dell'Atalanta in prestito al Cagliari che continua a essere nel mirino di Inter e Juventus:

"Su Palestra posso dirvi che resta una grande attenzione da parte di Inter e Juventus. Ci sono anche club stranieri che lo stanno monitorando da vicino".