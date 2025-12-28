Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra, gioiello dell'Atalanta in prestito al Cagliari che continua a essere nel mirino di Inter e Juventus:
"Su Palestra posso dirvi che resta una grande attenzione da parte di Inter e Juventus. Ci sono anche club stranieri che lo stanno monitorando da vicino".
"L'idea dell'Atalanta e del Cagliari è di fargli proseguire la stagione in Sardegna con Pisacane e rivalutare proposte più avanti, a meno di offerte che possono cambiare tutto. Per scardinare questa situazione servirebbe una proposta fuori mercato, ma a oggi non c'è".
