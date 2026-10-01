Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto ai microfoni di Marco Nosotti per il podcast "Colpi da Maestro", Giuseppe Riso, noto procuratore, ha parlato così del passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio: "Frattesi alla Lazio nasce perché lui giocando poco non riusciva più a stare all'Inter. Lui è un ragazzo veramente con un cuore incredibile: non lo vedevo più felice, lo vedevo triste e spento.

Getty Images

Qualche mercato prima abbiamo provato a fare qualcosa, ma l'Inter non voleva privarsene: quest'anno è arrivata la Lazio, poteva arrivare qualcosa di diverso ma lui ha scelto la Lazio. Aveva bisogno di sentirsi protagonista: la cosa più bella che posso dirti è che ieri sera mi ha videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni. Lotito per me è un genio, ma trattare con lui non è mai facile: l'hanno voluto a tutti i costi, Rino anche. Siamo stati tutti bravi a chiudere l'operazione.

Getty Images

La soddisfazione che un agente ha nel vedere il suo assistito con quel sorriso... Li metterei io i soldi per vedere quel sorriso lì. A che posto metto su 10 il trasferimento di Carlos Augusto all'Inter? Devo mettere dieci perché sono incazzato con l'Inter. Perché ce l'ho con loro? Loro lo sanno già".