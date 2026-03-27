Così scrive Tuttosport: "Dalle parti di Trigoria hanno messo gli occhi su un altro specialista mancino: quel Carlos Augusto che all'Inter, nonostante le ottime prestazioni, fatica a trovare spazio da titolare con continuità. Motivo per cui il brasiliano si starebbe guardando intorno e non avrebbe ancora accettato la proposta dei nerazzurri per allungare il legame fino al 2030. E pensare che dalle parti di viale della Liberazione avevano messo sul piatto pure un sostanzioso aumento: dagli attuali 2,2 a 3,3 milioni a stagione. Mica male, ma l'ex Monza vorrebbe giocare di più e per questo ha chiesto al suo agente Beppe Riso di prendere tempo. Sullo sfondo anche l'Atletico Madrid che l'estate scorsa aveva già tentato di arrivare al classe 1999. Chissà che i Colchoneros non possano riprovarci e tornare alla carica a giugno. Vedremo".