Ancora nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano, in scadenza nel giugno del 2028, non ha ancora accettato la proposta avanzata dall'Inter. Il motivo non è economico, ma tecnico: il giocatore vorrebbe giocare di più, motivo per cui ha deciso di prendere tempo per valutare eventuali altri scenari.
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Inter, Carlos Augusto prende tempo: vuole più spazio, Roma e Atletico Madrid ci pensano
Così scrive Tuttosport: "Dalle parti di Trigoria hanno messo gli occhi su un altro specialista mancino: quel Carlos Augusto che all'Inter, nonostante le ottime prestazioni, fatica a trovare spazio da titolare con continuità. Motivo per cui il brasiliano si starebbe guardando intorno e non avrebbe ancora accettato la proposta dei nerazzurri per allungare il legame fino al 2030. E pensare che dalle parti di viale della Liberazione avevano messo sul piatto pure un sostanzioso aumento: dagli attuali 2,2 a 3,3 milioni a stagione. Mica male, ma l'ex Monza vorrebbe giocare di più e per questo ha chiesto al suo agente Beppe Riso di prendere tempo. Sullo sfondo anche l'Atletico Madrid che l'estate scorsa aveva già tentato di arrivare al classe 1999. Chissà che i Colchoneros non possano riprovarci e tornare alla carica a giugno. Vedremo".
"Intanto occhio alla Roma visto che Carlos sembra l'ideale come caratteristiche per il gioco gasperiniano. Non a caso proprio Gasp l'aveva richiesto qualche anno fa per la sua Atalanta, quando il laterale sinistro militava nel Monza. Stavolta le loro strade potrebbero incrociarsi davvero. Intanto la sensazione è che ne possano già parlare nei prossimi giorni, quando la dirigenza romanista dialogherà col suo procuratore Riso in merito ai rinnovi (solo da completare e siglare) di altri due suoi assistiti, ovvero Gianluca Mancini e Bryan Cristante".
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