L'Inter darà l'assalto al centrocampista della Roma Koné e ha in mano un giocatore che può essere decisivo nella trattativa

Andrea Della Sala Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 08:02)

L'Inter è già al lavoro per la prossima stagione. L'obiettivo, ormai noto, è quello di inserire un giocatore fisico a centrocampo e il nome è lo stesso della scorsa estate: Manu Koné della Roma. L'Inter darà l'assalto al francese e ha in mano un giocatore che può essere chiave nella trattativa.

"Lungo la A1 Roma-Milano, perché proprio lui – il centrocampista già con la valigia in mano in almeno un paio di sessioni – potrebbe diventare la chiave per sbloccare il colpo per il centrocampo del futuro: il romanista Manu Koné. Il francese della mediana di Gasperini è l’obiettivo con la O maiuscola dall’estate scorsa, quando l’Inter tentò l’approccio poi respinto dall’allora neo allenatore e dalla proprietà. «Koné non si muove» e il Ferragosto del 2025 venne archiviato così. Porta chiusa. Sette mesi dopo, l’interesse dell’Inter per Koné non è affatto cambiato, la situazione più in generale invece sì. E qui ritorna in gioco Frattesi. Proprio lui infatti rischia di avere un ruolo chiave in questa operazione. Eccolo, il «facilitatore» dell’affaire Koné. L’Inter lo valuta sui 30 milioni e sa che trattenerlo a Milano sarà difficile. La sua storia in nerazzurro ha i contorni di quelle che si stanno lentamente spegnendo. Milano non è più il suo posto, Roma potrebbe tornare ad esserlo. Lì è nato, lì ha già giocato. Prima nelle giovanili della Lazio — quando praticava anche tennis — poi in quelle giallorosse, dal 2014 al 2017", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’assalto fallito dell’estate scorsa al nazionale della Francia di Deschamps non ha affatto scoraggiato l’Inter. Ora c’è una nuova carica e maggiore decisione sul terreno economico: per Koné la società potrà sfondare il muro dei 40 milioni e magari avvicinarsi anche ai 50, a determinate condizioni. All’alzarsi delle ambizioni, aumenta anche lo sforzo finanziario. È il trattamento riservato ai top, come è considerato il romanista. Lui dovrà garantire ritmo e maggiore forza fisica in un centrocampo che verrà rifondato in un quadro più ampio di rivoluzione generale in vista della prossima annata. Il club nerazzurro ha tutto, ma soprattutto ha Frattesi, l’uomo dei gol Bayern e al Barça, pronto a regalare, lontano dal campo, quest‘ultimo assist alla sua Inter", aggiunge Gazzetta.