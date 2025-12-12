FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, caccia al post Sommer: “Suggestione Maignan e non solo. Due i nomi in lista”

calciomercato

Inter, caccia al post Sommer: “Suggestione Maignan e non solo. Due i nomi in lista”

Inter, caccia al post Sommer: “Suggestione Maignan e non solo. Due i nomi in lista” - immagine 1
Per la prossima stagione l'Inter è alla ricerca di un portiere. Lo svizzero, in scadenza di contratto, chiuderà la sua avventura a Milano
Andrea Della Sala Redattore 

Per la prossima stagione l'Inter è alla ricerca di un portiere. Lo svizzero Yann Sommer, in scadenza di contratto, chiuderà la sua avventura a Milano e il club nerazzurro cerca un sostituto all'altezza.

Inter, caccia al post Sommer: “Suggestione Maignan e non solo. Due i nomi in lista”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter che perde per un mese almeno Francesco Acerbi a causa del risentimento al bicipite femorale della coscia destra sonda il mercato dei portieri per il dopo Sommer. Oltre alla suggestione-operazione Maignan e al colosso Atubolu del Friburgo riflette sulla voglia di Vicario, in rottura con il Tottenham, di ritornare in estate in patria", scrive il Corriere della Sera.

Leggi anche
Inter, c’è un colpo che può portare a una cessione importante: “Tutti gli indizi...
Inter, trattativa per questo acquisto da 25mln! “Bloccato a gennaio, arriverebbe a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA