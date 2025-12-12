Per la prossima stagione l'Inter è alla ricerca di un portiere. Lo svizzero Yann Sommer, in scadenza di contratto, chiuderà la sua avventura a Milano e il club nerazzurro cerca un sostituto all'altezza.
"L’Inter che perde per un mese almeno Francesco Acerbi a causa del risentimento al bicipite femorale della coscia destra sonda il mercato dei portieri per il dopo Sommer. Oltre alla suggestione-operazione Maignan e al colosso Atubolu del Friburgo riflette sulla voglia di Vicario, in rottura con il Tottenham, di ritornare in estate in patria", scrive il Corriere della Sera.
