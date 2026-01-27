FC Inter 1908
calciomercato

Non solo Jakirovic. L’Inter spera di chiudere anche per l’altro talento croato messo nel mirino: Branimir Mlacic: ecco le ultime
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Non solo Jakirovic. L’Inter spera di chiudere anche per l’altro talento croato messo nel mirino: Branimir Mlacic. Secondo il Corriere dello Sport, "i suoi agenti sono a Milano. I contatti con il club nerazzurro sono costanti e in queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore del suo entourage, visto che con l’Hajduk Spalato esiste già un’intesa sulla base di 5 milioni euro.

Per quanto riguarda Frattesi, invece, al momento non sono arrivate offerte che possano convincere l’Inter a farlo partire: la valutazione è di 35 milioni, niente prestito con semplice diritto di riscatto. Da decidere pure il destino di Asllani, ormai ai margini al Torino, dove è in prestito. Da capire se il recente interessamento del Genoa possa trasformarsi in qualcosa di più concreto".

