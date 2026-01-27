Non solo Jakirovic. L’Inter spera di chiudere anche per l’altro talento croato messo nel mirino: Branimir Mlacic. Secondo il Corriere dello Sport, "i suoi agenti sono a Milano. I contatti con il club nerazzurro sono costanti e in queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore del suo entourage, visto che con l’Hajduk Spalato esiste già un’intesa sulla base di 5 milioni euro.