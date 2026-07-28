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Petar Sucic: la crescita esponenziale del centrocampista croato, con Gli occhi della Premier su: la crescita esponenziale del centrocampista croato, con l'Inter e con la sua nazionale, non sta passando inosservata in giro per l'Europa. Ma i nerazzurri hanno le idee chiare su di lui: "In particolare Newcastle e il neopromosso Leeds hanno provato a sondare il terreno, ipotizzando anche una valutazione di 35-40 milioni di euro.

La porta dell’Inter, però, è rimasta chiusa. Su Sucic, infatti, c’è la massima fiducia. Chivu è il primo ad essere convinto che i suoi margini di crescita siano ancora molto importanti e che, nella prossima stagione, farà un ulteriore balzo in avanti. Inoltre, in un centrocampo che ha già il 37enne Mkhitaryan e i due 34enni Calhanoglu, con i suoi quasi 23 anni, Sucic rappresenta il futuro.

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Insomma, di cederlo non se ne parla neanche. A meno di offerte monstre e irrinunciabili. Nel frattempo, il croato ha concluso le sue vacanze post Mondiale e, in questi giorni, ha ripreso ad allenarsi alla Pinetina. Domani, insieme al resto della comitiva nerazzurra, decollerà per Hong Kong, prima tappa della tournée in Asia e Australia".