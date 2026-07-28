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Intervenuto nel suo ultimo video su YouTube,, esperto di mercato, ha parlato dell'ormai imminente approdo all'Inter di: "Se il giorno prima Stones viene dato con forza alla Juve, devi resistere e pensare che non sia una cosa attendibile e non cavalcarla.

Perché l'Inter c'era da quindici giorni quando nessuno ne parlava: quando sembrava un ufo, l'Inter aveva già preso il numero di targa. Perché l'Inter lo prende e la Juve no? Alla Juve è stato proposto, ma è impossibile che l'Inter possa dilapidare un vantaggio accumulato nei 14 giorni precedenti.

E quindi l'Inter ha fatto l'operazione, molto importante che ha aumenta il gap con la Juve a livello difensivo. Per me è un colpo sensazionale, 4 milioni più bonus per un titolarissimo: più la volontà che hai di voler provare fino in fondo a prendere Romero, che non è una cosa scollegata. Non hai preso Stones per non prendere Romero".