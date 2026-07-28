Nel corso del suo ultimo video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del possibile acquisto sulla fascia destra in casa Inter
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Nel corso del suo ultimo video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del possibile acquisto sulla fascia destra in casa Inter.
"A destra Ausilio ha messo una X sul nome di Perisic, la ricerca dell'esterno per me resta per ora una pista importante. Ragioniamo per massimi sistemi: se tu dovessi prendere Stones e Pavard dovesse restare, a quel punto credo che si potrebbe fare un certo ragionamento su Ndoye, che potrebbe essere una pista plausibile.
Fermo restando che c'è sempre il sogno di Chivu in mezzo al campo: Curtis Jones, che secondo lui gli può cambiare la squadra".
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