A Taremi è stato comunicato subito che non rientrava più nei programmi, dopo l’annata deludente. E lui ha accettato di buon grado

Marco Astori Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 12:46)

Mehdi Taremi ha detto sì all’Olympiacos. Ultimata in casa Inter quindi un'altra cessione di un esubero, con l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore. Come spiega il Corriere dello Sport, "l’iraniano si era preso qualche ora per riflettere e poi ha sciolto le riserve, accettando l’offerta del club greco. Per chiudere l’affare non resta che mettere le firme sui contratti, passaggio che, a meno di sorprese, verrà ultimato a stretto giro di posta.

L’Inter otterrà un indennizzo di circa 2,5 milioni ma soprattutto risparmierà l’ingaggio dell’attaccante: l'operazione, complessivamente, ha un valore di 9 milioni. Pur essendoci voluta quasi un’intera estate per trovargli una sistemazione, la separazione si è consumata in perfetto accordo. A Taremi è stato comunicato subito che non rientrava più nei programmi, dopo l’annata deludente. E lui ha accettato di buon grado la decisione, ponendo come unica condizione la permanenza in Europa, tanto da respingere un paio di proposte dal Brasile.

Taremi, che non aveva potuto partecipare al Mondiale per club perché costretto a rimanere in patria dopo gli attacchi di Israele, non si è mai aggregato al gruppo di Chivu. Rientrato da un periodo di vacanza supplementare, negli ultimi giorni si è dedicato ad un lavoro di riatletizzazione, per poi rispondere alla chiamata della sua nazionale. L’unico esubero rimasto, dunque, è Palacios, che dopo il rifiuto al Santos è facile che resti in organico fino a gennaio".