FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto

calciomercato

Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto

Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto - immagine 1
A Taremi è stato comunicato subito che non rientrava più nei programmi, dopo l’annata deludente. E lui ha accettato di buon grado
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Mehdi Taremi ha detto sì all’Olympiacos. Ultimata in casa Inter quindi un'altra cessione di un esubero, con l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore. Come spiega il Corriere dello Sport, "l’iraniano si era preso qualche ora per riflettere e poi ha sciolto le riserve, accettando l’offerta del club greco. Per chiudere l’affare non resta che mettere le firme sui contratti, passaggio che, a meno di sorprese, verrà ultimato a stretto giro di posta.

Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto- immagine 2
Getty

L’Inter otterrà un indennizzo di circa 2,5 milioni ma soprattutto risparmierà l’ingaggio dell’attaccante: l'operazione, complessivamente, ha un valore di 9 milioni. Pur essendoci voluta quasi un’intera estate per trovargli una sistemazione, la separazione si è consumata in perfetto accordo. A Taremi è stato comunicato subito che non rientrava più nei programmi, dopo l’annata deludente. E lui ha accettato di buon grado la decisione, ponendo come unica condizione la permanenza in Europa, tanto da respingere un paio di proposte dal Brasile.

Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto- immagine 3
Getty

Taremi, che non aveva potuto partecipare al Mondiale per club perché costretto a rimanere in patria dopo gli attacchi di Israele, non si è mai aggregato al gruppo di Chivu. Rientrato da un periodo di vacanza supplementare, negli ultimi giorni si è dedicato ad un lavoro di riatletizzazione, per poi rispondere alla chiamata della sua nazionale. L’unico esubero rimasto, dunque, è Palacios, che dopo il rifiuto al Santos è facile che resti in organico fino a gennaio".

Leggi anche
Cds – Palacios all’Inter fino a gennaio. 2,5 mln per Taremi ma risparmio molto più alto
Udinese, Runjaic: “Offerta Inter per Solet inadeguata. Gli ho detto che arriveranno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA