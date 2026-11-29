Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter in campo torna alla vittoria in campionato, seppellendo il Genoa di De Rossi con 4 gol. Ma è anche fuori che la società si sta mostrando molto attiva. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri starebbero monitorando con molta attenzione la situazione di Mario Hermoso:

Getty

"A distanza di due anni dal suo arrivo nella capitale a parametro zero, Hermoso si è affermato come uno dei migliori difensori della rosa grazie al grande lavoro di Gasperini. Con il tecnico si è creata una grande empatia, in grado di proiettare il classe 1995 oltre i problemi d’ambientamento del primo anno e la mancanza di fiducia che aveva avvertito anche durante il prestito al Bayer Leverkusen. L’exploit potrebbe convincere i Campioni d’Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership".

Getty

"Dovranno fare ovviamente i conti con la Roma, non un dettaglio. Il club giallorosso è intenzionato ad andare oltre la scadenza della prossima estate e pensa concretamente al rinnovo, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus. A oggi filtra serenità sul tema da Trigoria. Marotta, che ha sempre avuto un debole per i parametri zero, sa che in caso di braccio di ferro non sarà affatto facile".

(Fonte: Corriere dello Sport)