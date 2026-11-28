Tutti i giudizi sulle prestazioni individuali dei giocatori dell'Inter nella sfida di campionato contro il Genoa a San Siro
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
PROVEDEL
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Il 7 al portiere in una goleada sembra stonare. In realtà non è così: provvidenziale su Osmajic con due grandi parate. Il segnale è chiaro: Provedel non vuole solo un po' di turnover, vuole giocarsi qualcosa di più
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