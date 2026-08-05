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Nonostante si sia presentato in ritiro nel migliore dei modi, Benjamin Pavard rimane un giocatore in uscita per l'Inter. Il francese non rientra nei piani del club nerazzurro che sta cercando una sistemazione in modo tale da fare spazio per inserire Cristian Romero col quale è ormai tutto fatto, sia lato giocatore che col Tottenham.

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"La cessione di Pavard permetterebbe all’Inter di risparmiare 13 milioni tra ingaggio lordo e ammortamento, senza dimenticare la scadenza di un contratto fissata al 30 giugno 2028 e a cui l’Inter non vorrebbe avvicinarsi troppo per non perderlo a zero. Diverso il discorso tecnico, considerata la voglia di Pavard di giocarsi un’altra chance in nerazzurro e di ricucire con tutto il gruppo (dopo le scorie legate al finale della stagione 2024/2025), come sta dimostrando fin dall’inizio del ritiro lavorando a testa bassa", sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)