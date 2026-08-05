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Dopo aver preso John Stones, l'Inter punta a rinforzare ulteriormente la propria difesa con Cristian Romero: i nerazzurri sono al lavoro per trovare gli incastri giusti e, chiuso l'accordo con il Tottenham, stanno ora cercando un'intesa con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Una trattativa non facile, ma per la quale c'è tempo, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"In difesa si attende. Una doppietta ideale potrebbe regalare all'Inter due rinforzi che con sé portano in dote 86 gare di Champions e 25 trofei tra club e nazionali. La società è a metà del lavoro con Stones. Con Cristian Romero, campione del mondo 2022 e finalista 2026, completerebbe l'opera. Il presidente Marotta e il ds Ausilio hanno lavorato col Tottenham e un accordo sulla cifra del trasferimento è stato trovato.

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Strada spianata? Non proprio, perché manca l'intesa col giocatore. E non è una questione di gradimento, bensì di ingaggio. Il capitano (ormai ex) degli Spurs, chiede 7 milioni di stipendio. Tenendo conto che nello stesso reparto c'è anche Benji Pavard con i suoi 5 milioni annui, il quadro non è sostenibile. Ecco perché si aspetta. Un po' le condizioni (se si creeranno) per vendere il francese, un po' che l'argentino riveda le sue pretese".