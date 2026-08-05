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Il giorno del derby è arrivato, seppur in versione amichevole: Inter e Milan si affrontano quest'oggi a Perth, in Australia. Un'occasione importante per fare delle valutazioni in vista dell'esordio in campionato, in programma tra poco più di due settimane. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Anche senza punti in palio, anche d’estate che in realtà è inverno, anche a 16 ore di volo da casa, il derby è sempre il derby".

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"In realtà però Chivu pensa già al debutto in campionato contro il Monza anticipando una valutazione di buon senso: «Difficilmente vedremo in campo Lautaro e Thuram nella prima partita. Sarebbe troppo rischioso farli giocare dopo soli 10 giorni di preparazione. Al ritorno dall'Australia approfondiremo ma la sensazione è questa». E allora il 22 agosto può essere una grande occasione non solo per Esposito e Bonnyma anche per i giovanissimi che da dietro spingono per meritare un posto in prima squadra: Mosconi, Lavelli, Iddrissou, Topalovic".

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Le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Mosconi, Esposito.