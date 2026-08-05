Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il passaggio del difensore dal Tottenham al club nerazzurro è verbalmente chiuso

Gianni Pampinella
Guarro e Pace Ep 12

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Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il passaggio del difensore dal Tottenham al club nerazzurro è verbalmente chiuso, con una triplice intesa trovata tra le parti. Manca solamente l'ultimo dettaglio per ufficializzare l'operazione, ovvero l'uscita di Benjamin Pavard.

Romero maglia

"Al club inglese andrebbero 40 milioni (35 più 5 di bonus) e all’argentino 5,5 milioni annui sulla base di una trattativa serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avance di Arsenal e Atletico Madrid. Quanto a Pavard, invece, ha un ingaggio elevato e non rientra da un pezzo nei piani tecnici nerazzurri, oltre al fatto che il pacchetto arretrato al momento è in sovrabbondanza. Oltre all’ultimo arrivato Stones, e ai vari Bastoni, Akanji e a Carlos Augusto visto come braccetto mancino da Chivu, la società di Viale Liberazione punta forte su Bisseck, che può coprire tutte le caselle difensive ed è fresco di un’investitura importante come il rinnovo di contratto".

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Romero
Getty

"L’argentino oltre a voler andare incontro all’Inter sul tema dell’ingaggio - rispetto ai circa 6 milioni di euro guadagnati al Tottenham - si è convinto anche grazie a un arrivo di qualità a Milano come quello di Stones, che ha rinforzato ulteriormente il reparto a disposizione di Chivu e aggiunto ulteriore esperienza a livello internazionale".

(Corriere dello Sport)

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