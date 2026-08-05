GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Cristian Romero si avvicina a grandi passi verso l'Inter.

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Secondo quanto riporta il, il passaggio del difensore dal Tottenham al club nerazzurro è verbalmente chiuso, con una triplice intesa trovata tra le parti. Manca solamente l'ultimo dettaglio per ufficializzare l'operazione, ovvero l'uscita di Benjamin Pavard.

"Al club inglese andrebbero 40 milioni (35 più 5 di bonus) e all’argentino 5,5 milioni annui sulla base di una trattativa serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avance di Arsenal e Atletico Madrid. Quanto a Pavard, invece, ha un ingaggio elevato e non rientra da un pezzo nei piani tecnici nerazzurri, oltre al fatto che il pacchetto arretrato al momento è in sovrabbondanza. Oltre all’ultimo arrivato Stones, e ai vari Bastoni, Akanji e a Carlos Augusto visto come braccetto mancino da Chivu, la società di Viale Liberazione punta forte su Bisseck, che può coprire tutte le caselle difensive ed è fresco di un’investitura importante come il rinnovo di contratto".

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"L’argentino oltre a voler andare incontro all’Inter sul tema dell’ingaggio - rispetto ai circa 6 milioni di euro guadagnati al Tottenham - si è convinto anche grazie a un arrivo di qualità a Milano come quello di Stones, che ha rinforzato ulteriormente il reparto a disposizione di Chivu e aggiunto ulteriore esperienza a livello internazionale".

(Corriere dello Sport)