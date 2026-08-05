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Per Piotr Zielinski è cominciata la terza stagione con la maglia dell'Inter. Il centrocampista polacco, dopo le difficoltà del primo anno, vuole confermarsi ai livelli del secondo, come racconta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Chissà se finirò la carriera da difensore, in Polonia... Sicuramente c'è stata un'evoluzione. Sono diventato centrocampista puro a Empoli, prima con Sarri e poi soprattutto con Giampaolo. E nell'Inter sto imparando anche il ruolo di play".

Non le piaceva e lo ha detto a chiare lettere.

"Ma devo ammettere che mi sto convincendo. La mia era una resistenza mentale. Continuo a vedermi come mezzala ma non mi manca niente per giocare davanti alla difesa".

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Cosa è cambiato tra il primo e il secondo anno di Inter? Un anno fa sembrava un esubero.

"Speravo che il nuovo allenatore fosse curioso di capire cosa non avesse funzionato prima. Per fortuna è successo. Mi ha capito, mi ha aspettato. E io piano piano sono riuscito a esprimere il mio potenziale. A lasciare l'Inter non ho mai pensato".

Perché la prima stagione è stata così negativa?

"Intanto perché ho avuto dei problemi fisici. Provai delle scarpe nuove: mi causarono delle vesciche ai piedi che i fisioterapisti non avevano mai visto nella loro carriera. Da lì sono derivati altri problemi. Poi è stata anche colpa mia. Avevo sottovalutato la difficoltà del trasferimento dal Napoli. Avrei dovuto lavorare di più e accettare di non essere sempre titolare".

Cosa si aspetta dall'Inter adesso?

"Il sogno è vincere la Champions League. Faremo di tutto per realizzarlo, già da quest'anno. Ma non trascuriamo niente, anche in Italia".