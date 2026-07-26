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Avrà ancora 32 anni, sarà anche in scadenza di contratto, ma resta ancora un giocatore praticamente insostituibile per l'Inter. Cristian Chivu vuole contare anche nella prossima stagione su Hakan Calhanoglu, come scrive la Gazzetta dello Sport:

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"La nuova vita Dopo un’estate di turbolenze turche, tra proposte vere e presunte mescolate agli spot elettorali, Calhanoglu sta vivendo un mese tranquillo dopo lo sfortunato Mondiale giocato con la Turchia. Sarà perché ha 32 anni, sarà perché il suo procuratore non ha aperto la finestra allo spiffero dei flirt, potrebbe stavolta non diventare oggetto di dibattito tra i dirigenti. Peraltro Chivu è stato molto chiaro con Marotta e Ausilio: un altro regista come Calha in giro non si trova, quindi la cessione è assolutamente sconsigliabile".

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"Ma all’Inter sono tutti d’accordo su questo principio, tanto più che difficilmente da un affare del genere si potrebbero ricavare grandi cifre. E allora andrà così: Calhanoglu rimane, per poi trattare con il club un possibile prolungamento a tempo debito. In caso di mancato accordo, arrivederci e grazie. Non sarebbe un grande danno economico per l’Inter, che lo prese a parametro zero dal Milan nell’estate del 2021".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)