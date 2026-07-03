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In UK – Inter, attenta: il Chelsea offre Chalobah al Crystal Palace, nel mirino Lacroix

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I nerazzurri spingono per il difensore inglese, ma i Blues potrebbero usarlo come contropartita in un altro affare
Fabio Alampi Redattore 

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L'Inter punta forte su Trevh Chalobah: il difensore inglese del Chelsea è diventato il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato, e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, come dimostra l'arrivo degli agenti del giocatore a Milano.

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I nerazzurri, tuttavia, non sono gli unici a seguire con interesse il centrale classe '99: oltre al Como, secondo TalkSport potrebbe concretizzarsi un'ipotesi in Inghilterra. Il Chelsea, infatti, è sulle tracce di Maxence Lacroix, difensore francese del Crystal Palace, con cui ha recentemente vinto la Conference League e conquistato la convocazione per il Mondiale con la Francia.

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Per convincere la dirigenza delle Eagles ad abbassare le pretese economiche, i Blues vorrebbero inserire nell'affare una contropartita tecnica: tra i nomi proposti c'è anche quello di Chalobah, insieme a quelli di Tosin Adarabioyo, Axel Disasi e Benoit Badiashiele.

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