L'Inter punta forte su Trevh Chalobah: il difensore inglese del Chelsea è diventato il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato, e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, come dimostra l'arrivo degli agenti del giocatore a Milano .

I nerazzurri, tuttavia, non sono gli unici a seguire con interesse il centrale classe '99: oltre al Como, secondo TalkSport potrebbe concretizzarsi un'ipotesi in Inghilterra. Il Chelsea, infatti, è sulle tracce di Maxence Lacroix, difensore francese del Crystal Palace, con cui ha recentemente vinto la Conference League e conquistato la convocazione per il Mondiale con la Francia.