L'esterno offensivo nerazzurro, classe 2006, lascerà nuovamente Milano dopo le esperienze con Juve Stabia e Bari

Fabio Alampi Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 14:46)

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Giacomo De Pieri sarà un nuovo giocatore dell'Ascoli. Manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che la fumata bianca arriverà a breve. In tal senso sono state chiare le parole del ds marchigiano Matteo Patti, che in conferenza stampa ha confermato i contatti positivi con l'Inter per l'arrivo dell'esterno offensivo classe 2006, reduce da una stagione divisa tra Juve Stabia e Bari.

Il Resto del Carlino illustra i dettagli dell'operazione: "L'Ascoli aspetta Giacomo De Pieri e guarda al calciomercato estivo seguendo la linea tracciata dal direttore sportivo Matteo Patti nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina. Nelle prossime ore verrà definito il trasferimento che vedrà la giovane promessa dell'Inter arrivare sotto le cento torri per indossare i colori bianconeri. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto.

Il classe 2006 militerà per il secondo anno consecutivo nel campionato di serie B dopo aver rotto il ghiaccio nel corso dell'ultima annata. Nella prima parte del campionato scorso infatti il 19enne aveva inanellato alcune presenze con la Juve Stabia per poi cambiare aria nel mercato di gennaio. Nel girone di ritorno il destino lo ha visto di scena a Bari dove le gare giocate sono aumentate, seppur i pugliesi non sono riusciti ad evitare la retrocessione. Stavolta il trequartista si prepara a cimentarsi di nuovo nel torneo cadetto sotto le direttive dell'allenatore Francesco Tomei".