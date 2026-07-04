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Zanotti, ci pensa l’Udinese: Inter alla finestra, ha percentuale sulla rivendita
Il club friulano avrebbe messo nel mirino il terzino destro del Lugano, prodotto del settore giovanile nerazzurro
C'è una trattativa di mercato che non ricorda direttamente l'Inter, ma che può interessare da vicino anche i nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Udinese avrebbe messo nel mirino Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 del Lugano.
L'Inter, che ha ceduto Zanotti a titolo definitivo al Lugano nell'estate del 2024, vanta una percentuale sulla rivendita del 20%: in caso di trasferimento a un altro club, le casse di viale della Liberazione riceverebbero nuova liquidità.
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