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Zanotti, ci pensa l’Udinese: Inter alla finestra, ha percentuale sulla rivendita

Zanotti, ci pensa l’Udinese: Inter alla finestra, ha percentuale sulla rivendita - immagine 1
Il club friulano avrebbe messo nel mirino il terzino destro del Lugano, prodotto del settore giovanile nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

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C'è una trattativa di mercato che non ricorda direttamente l'Inter, ma che può interessare da vicino anche i nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Udinese avrebbe messo nel mirino Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 del Lugano.

Zanotti, ci pensa l’Udinese: Inter alla finestra, ha percentuale sulla rivendita- immagine 2

L'Inter, che ha ceduto Zanotti a titolo definitivo al Lugano nell'estate del 2024, vanta una percentuale sulla rivendita del 20%: in caso di trasferimento a un altro club, le casse di viale della Liberazione riceverebbero nuova liquidità.

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