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fcinter1908 calciomercato mercato inter Chiringuito: “Bastoni ha già detto sì al Barça! Vuole andar via dall’Inter e il prezzo è…”

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Chiringuito: “Bastoni ha già detto sì al Barça! Vuole andar via dall’Inter e il prezzo è…”

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Il centrale è il prescelto del Barcellona per l'estate e i catalani sembrano avanzare sempre di più per prenderlo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio all'Inter di Alessandro Bastoni: il centrale è il prescelto del Barcellona per l'estate e i catalani sembrano avanzare sempre di più per prenderlo.

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Getty Images

Risulta anche alla trasmissione El Chiringuito, che dà importanti novità in merito: "Il Barcellona vuole un centrale e il prescelto è Bastoni: da quello che mi risulta è che il giocatori ha detto sì al Barcellona.

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Ci sono già stati contatti e il prezzo è di circa 60 milioni e c'è da trattare con l'Inter: Bastoni vuole andare via e mi hanno detto che le conversazioni sono state positive. E Bastoni è disposto di venire al Barcellona".

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