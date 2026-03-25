Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio all'Inter di Alessandro Bastoni : il centrale è il prescelto del Barcellona per l'estate e i catalani sembrano avanzare sempre di più per prenderlo.

Risulta anche alla trasmissione El Chiringuito, che dà importanti novità in merito: "Il Barcellona vuole un centrale e il prescelto è Bastoni: da quello che mi risulta è che il giocatori ha detto sì al Barcellona.

Ci sono già stati contatti e il prezzo è di circa 60 milioni e c'è da trattare con l'Inter: Bastoni vuole andare via e mi hanno detto che le conversazioni sono state positive. E Bastoni è disposto di venire al Barcellona".