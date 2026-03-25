FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…”

calciomercato

Romano: “Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…”

Romano: “Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così delle voci su un possibile futuro al Barcellona di Alessandro Bastoni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube inglese, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così delle voci su un possibile futuro al Barcellona di Alessandro Bastoni: "Il Barcellona vuole Alessandro Bastoni: lo considera una priorità sul mercato estivo. Il giocatore è a conoscenza dell'interesse del club: Deco negli ultimi 5-6 mesi è stato in Italia più di una volta per avere contatti e capire la sua situazione.

Romano: “Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…”- immagine 2
Getty Images

Il Barcellona lo considera uno dei migliori al mondo e il giocatore sa che l'interesse non è solo mediatico, è serio e concreto. E' importante dire che né il calciatore né il suo entourage hanno deciso di stoppare questa situazione. Ha un contratto con l'Inter fino al 2028, per l'Inter è speciale e lui ha un legame forte con club e tifosi: le notizie su presunti 50 milioni per la sua cessione non sono confermati, l'Inter nega.

Romano: “Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…”- immagine 3
Getty Images

Probabilmente vorranno di più: ma al momento non c'è una trattativa tra club e niente sta accelerando da quel lato. Ma lato giocatore il Barcellona ha già chiarito il suo interesse da mesi: l'Inter vorrà sicuramente una cifra molto alta per lui e vedremo quanto i catalani saranno disposti a pagare. Il Barça ha alternative ma il vero obiettivo è Bastoni".

Leggi anche
Chiringuito: “Bastoni ha già detto sì al Barça! Vuole andar via dall’Inter e il...
Bastoni, il prescelto del Barça: apertura Inter. La somma richiesta, un giocatore nell’affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA