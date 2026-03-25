Nel corso di un video sul suo canale YouTube inglese, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così delle voci su un possibile futuro al Barcellona di Alessandro Bastoni : "Il Barcellona vuole Alessandro Bastoni: lo considera una priorità sul mercato estivo. Il giocatore è a conoscenza dell'interesse del club: Deco negli ultimi 5-6 mesi è stato in Italia più di una volta per avere contatti e capire la sua situazione.

Il Barcellona lo considera uno dei migliori al mondo e il giocatore sa che l'interesse non è solo mediatico, è serio e concreto. E' importante dire che né il calciatore né il suo entourage hanno deciso di stoppare questa situazione. Ha un contratto con l'Inter fino al 2028, per l'Inter è speciale e lui ha un legame forte con club e tifosi: le notizie su presunti 50 milioni per la sua cessione non sono confermati, l'Inter nega.