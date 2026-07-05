Chivu ha apprezzato anche il rendimento di Lautaro Martinez, con cui è costantemente in contatto. Il tecnico nerazzurro ha visto dal vivo anche Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. "Sono state due occasioni per incontrare vecchi amici e per apprezzare dal vivo alcuni giocatori meno noti: ad esempio il colombiano Puerta, centrocampista classe 2003 che ha appena vinto il campionato di seconda divisione spagnola con il Racing Santander. È uno dei giovani che più si sono messi in evidenza nella prima parte del torneo. Per adesso non è un obiettivo dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool, ma farà parlare di sé", si legge su La Gazzetta dello Sport.