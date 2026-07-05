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Chivu, non solo vacanza in America. “Ha apprezzato da vicino questo 2003 che…”

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Cristian Chivu è in America per un po' di vacanza ma il tecnico nerazzurro ha visto dal vivo 3 partite del Mondiale
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in quel di Miami ma non ha perso l'occasione per vedere alcune partite del Mondiale, l'ultima delle quali Argentina-Capo Verde proprio a Miami.

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Getty Images

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Chivu ha apprezzato anche il rendimento di Lautaro Martinez, con cui è costantemente in contatto. Il tecnico nerazzurro ha visto dal vivo anche Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. "Sono state due occasioni per incontrare vecchi amici e per apprezzare dal vivo alcuni giocatori meno noti: ad esempio il colombiano Puerta, centrocampista classe 2003 che ha appena vinto il campionato di seconda divisione spagnola con il Racing Santander. È uno dei giovani che più si sono messi in evidenza nella prima parte del torneo. Per adesso non è un obiettivo dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool, ma farà parlare di sé", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Chivu ovviamente è in contatto anche con i dirigenti per sapere le ultime novità di mercato e nei prossimi giorni tornerà a Milano per preparare il ritiro (l'Inter parte il 16 luglio per Karlsruher) insieme al suo staff.

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