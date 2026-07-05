Cristian Chivu sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in quel di Miami ma non ha perso l'occasione per vedere alcune partite del Mondiale, l'ultima delle quali Argentina-Capo Verde proprio a Miami.
calciomercato
Chivu, non solo vacanza in America. “Ha apprezzato da vicino questo 2003 che…”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Chivu ha apprezzato anche il rendimento di Lautaro Martinez, con cui è costantemente in contatto. Il tecnico nerazzurro ha visto dal vivo anche Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. "Sono state due occasioni per incontrare vecchi amici e per apprezzare dal vivo alcuni giocatori meno noti: ad esempio il colombiano Puerta, centrocampista classe 2003 che ha appena vinto il campionato di seconda divisione spagnola con il Racing Santander. È uno dei giovani che più si sono messi in evidenza nella prima parte del torneo. Per adesso non è un obiettivo dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool, ma farà parlare di sé", si legge su La Gazzetta dello Sport.
Chivu ovviamente è in contatto anche con i dirigenti per sapere le ultime novità di mercato e nei prossimi giorni tornerà a Milano per preparare il ritiro (l'Inter parte il 16 luglio per Karlsruher) insieme al suo staff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA