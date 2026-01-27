Uno dei primi obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un portiere che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer , in scadenza di contratto a giugno e destinato a lasciare i nerazzurri. Tanti i profili valutati in questi mesi dalla dirigenza interista, piste più o meno percorribili. Dall'Inghilterra, tuttavia, avanza una clamorosa ipotesi: quella del ritorno a Milano di André Onana, già apprezzato a San Siro nella stagione 2022/23.

Contatti in corso

Secondo quanto scrive il Daily Mail, in questi giorni i rappresentanti dell'estremo difensore camerunense si sono recati a Milano, e qui hanno discusso con la dirigenza dell'Inter della possibilità di un ritorno a San Siro. Onana, dopo essersi trasferito al Manchester United nell'estate del 2023 per più di 50 milioni di euro e aver ampiamente deluso le attese, in questo momento si trova in Turchia, dove sta provando a rilanciarsi con la maglia del Trabzonspor.