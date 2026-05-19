Sky – Chivu-Inter, intesa totale su prolungamento e adeguamento: i dettagli

L'allenatore, che ha appena vinto Coppa Italia e Scudetto, oggi è arrivato nella sede dell'Inter per definire le linee guida del mercato e pure il suo nuovo contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 21:46)

Oggi in sede, in via della Liberazione, Cristian Chivu ha visto i dirigenti dell'Inter in un lungo summit per tracciare le linee guida sul prossimo mercato dopo il trionfo della stagione che si sta per concludere. Al tavolo con il mister c'erano il presidente Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice, Dario Baccin.

Un incontro che è servito a stabilire per pianificare strategie di mercato e obiettivi del nuovo ciclo nerazzurro.

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E che è servito anche a definire i dettagli del contratto dell'allenatore. Come spiega a Skysport Andrea Paventi non ci sono ostacoli, intesa totale sul prolungamento e sull'adeguamento del contratto che scade attualmente il 30 giugno 2027. La chiusura dell'accordo è prevista per la prossima settimana: un anno di contratto in più (quindi scadenza 2028) con opzione per l'anno successivo.

(Fonte: SS24)