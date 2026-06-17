Chivu, incontro con Ausilio e call coi giocatori. Prossimo incontro porterà un’ufficialità

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, è in vacanza ma continua a lavorare alla prossima stagione. Filo diretto con dirigenza e giocatori

Andrea Della Sala Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 10:53)

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Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, è in vacanza ma continua a lavorare alla prossima stagione. Filo diretto con dirigenza e giocatori per dare le linee guida sul mercato e per aggiornarsi su chi è al Mondiale.

"Altro che vacanze: Cristian Chivu non si è mai fermato e insieme a dirigenza e calciatori sta già ponendo le fondamenta per la prossima stagione dell’Inter, quella in cui i nerazzurri dovranno difendere il titolo di campioni d’Italia. Nel weekend l’allenatore si è visto con il direttore sportivo Piero Ausilio a Capri e, anche se il fine settimana è stato di relax, ogni occasione è buona per progettare l’anno che verrà", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"In queste settimane il tecnico romeno è infatti in continuo contatto con i dirigenti del club e il prossimo incontro tra Chivu e il d.s. sarà in sede per l’ufficializzazione del rinnovo di contratto, solo da formalizzare perché la stretta di mano c’è già stata. Il suo prolungamento sarà il primo vero step nero su bianco dell’Inter del futuro, ma intanto non si è mai interrotto nemmeno il filo diretto con i calciatori della sua rosa - in particolare quelli non impegnati al Mondiale - perché è parte del suo modo di interpretare il ruolo di allenatore. Che sia in spiaggia a Capri o che sia a bordo campo ad Appiano Gentile", aggiunge Gazzetta.