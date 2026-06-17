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calciomercato
TS – Real Madrid su Bastoni? Marotta ha dato una risposta chiara a Florentino Perez
Alessandro Bastoni è tornato al centro di voci di mercato? Nonostante la secca chiusura del suo entourage a ipotesi di partenza del giocatore, in Spagna continuano a parlare del difensore dell'Inter. Stavolta però da una prospettiva diversa, che però non sembra cambiare le intenzioni dei nerazzurri. Si legge anche su TuttoSport:
"Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono sapere di discutere con il Real Madrid. José Mourinho, che ha già strappato al suo passato Denzel Dumfries è in cerca di altri rinforzi in difesa.
Secondo The Athletic, la rosa dei suoi giocatori preferiti si restringerebbe a Nico Schlotterbeck, Ruben Dias e il solito Alessandro Bastoni. Prima ancora dell’Inter, ci sarebbe da convincere il diretto interessato, che non ha mai voluto ascoltare altri club e non ha cambiato idea: di recente il suo agente Tullio Tinti ha ribadito che Bastoni proprio non si vede con un’altra maglia".
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