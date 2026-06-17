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CdS – Palestra, l’Inter ha una grande leva per convincere l’Atalanta: a differenza di Lookman…

Inter Palestra
L'aggiornamento sulla questione dell'esterno dei bergamaschi che continua a tenere banco in casa nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La verità è che la preferenza di Palestra è la grande leva che l’Inter intende sfruttare nella trattativa con l’Atalanta", si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ancora presto però per pensare di vedere il traguardo dell'affare:

Palestra

"La partita è ancora per buona parte da giocare, perché dopo un primo confronto, tra le due società non ci sono stati passi avanti. Viale Liberazione si è spinta a mettere sul piatto fino a 45 milioni di euro, bonus compresi.

Mentre l’Atalanta ha alzato l’asticella oltre i 50, sempre con una quota di premi. La distanza come si può intuire è corposa, ma non ci sono sbarramenti, come era accaduto la scorsa estate con Lookman. Al contrario, il club bergamasco è pronto a cedere il suo gioiello e si muove di conseguenza, ovvero con l’obiettivo di ottenere massimo, con la consapevolezza, però, che la sua destinazione sarà comunque l’Italia e non l’estero. E, visto che, di rivali nostrani, rispetto all’Inter, all’orizzonte non se vedono, la sensazione è che la conclusione della vicenda sarà proprio quella desiderata da Palestra".

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