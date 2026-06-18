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Inter, è il giorno di Chivu: attesa per il rinnovo. Fatta per Provedel, le novità su De Vrij
Nella giornata di ieri in sede Inter sono arrivati prima l'agente di Provedel, poi quello di Chivu: rinnovo praticamente definito
Nella giornata di ieri in sede Inter sono arrivati prima l'agente di Provedel, poi quello di Chivu: rinnovo praticamente definito.
Come segnala il Corriere della Sera, "La programmazione dei cugini prosegue a un’altra velocità. Oggi è il giorno del rinnovo di Cristian Chivu, già tornato dalla vacanza caprese. Il suo agente, Pietro Chiodi, ieri è stato in sede per discutere gli ultimi dettagli del prolungamento fino al 2028. Manca solo l’ok di Claudio Lotito per il passaggio del portiere Ivan Provedel dalla Lazio all’Inter, come vice di Josep Martinez, per 3 milioni. De Vrij non ha ancora sciolto le riserve se restare a Milano con ingaggio ribassato e per un solo anno oppure accettare la corte araba".
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