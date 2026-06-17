Il club nerazzurro si è mosso in anticipo su diversi obiettivi ma mancano ancora gli accordi con le società: il punto su Palestra, Jones, Solet e Provedel

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 giugno - 12:47

Provedel, Palestra, Solet e Curtis Jones. Questi sono gli obiettivi dichiarati dell'Inter e di loro Gianluca Di Marzio ha parlato in un articolo sul suo sito, nel podcast 'Caffé Di Marzio', spiegando che di difensori però il club nerazzurro potrebbe doverne prendere due.

"Perché de Vrij che è sempre stato considerato un rinnovo vicino o comunque nell'aria potrebbe decidere di fare una nuova esperienza. Potrebbe tentare una nuova sfida fuori dall'Italia dopo 12 anni nel nostro campionato", spiega il giornalista.

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"Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti. L'Inter vorrebbe rinnovare il contratto a de Vrij perché lo ritiene comunque un giocatore prezioso. Ma nelle ultime ore da parte del centrale olandese sta prevalendo questo desiderio di fare una nuova esperienza. Forse non è ancora una scelta definitiva. Ma se venisse confermata l'Inter dovrebbe prenderne due giocatori in difesa. Si potrebbe cercare un altro difensore in scadenza con quelle caratteristiche o fare un investimento giovane come poteva essere Muharemovic. Per il calciatore del Sassuolo (la Juventus ha una percentuale sulla futura rivendita.ndr) l'Inter si era mossa ma poi aveva lasciato un po' perdere anche perché i costi erano molto alti", spiega ancora il giornalista che lega il suo nome a Skysport.

Prenotati — Gli altri giocatori su cui l'Inter si è mossa da tempo sono giocatori prenotati o bloccati, ma non sono trovati gli accordi con le società. Per Provedel si continua a lavorare sull'accordo economico con la Lazio e "la quotazione e ci si sta avvicinando al traguardo". Ieri nuovi contatti per Solet: si cerca la quadra definitva con il calciatore, poi ci saranno da limare le distanze con l'Udinese. Per Jones , obiettivo gennaio dell'Inter il Liverpool chiede ancora 30 mln: si potrebbe trovare un compromesso legato anche alla partenza di Frattesi.

Primo obiettivo — Su Palestra - ha aggiunto il giornalista - l'Inter si è mossa su largo anticipo, il primo incontro risale al 21 maggio nel quale l'Inter ha ufficializzato un'offerta di 40 mln + bonus, poi l'ha ritoccata e siamo arrivati ai 45, ma l'Atalanta chiede 55 mln e vuole il cinque davanti più bonus garantiti. Una valutazione che il club nerazzurro ritiene molto alta, ma ha dalla sua la volontà del giocatore che esprime la preferenza ai nerazzurri rispetto ad altri sondaggi dalla Premier. C'è il City e c'è il Chelsea: i due club inglese si sono informati, non hanno mai iniziato una trattativa. Il giocatore e il suo agente, Lucci, ritengono che l'Inter sia lo step giusto per la sua carriera e quindi la preferenza è per l'Italia e per l'Inter.

Capitolo cessioni — In uscita c'è Frattesi. E potrebbe esserci in uscita anche Ale Stankovic, riacquistato dal Brugge, ma che potrebbe essere sacrificato come pedina per arrivare ad un budget importanti per queste operazioni. Alle quali potrebbe aggiungersi quindi anche l'acquisto di un secondo diverso dato che non c'è la certezza sulla permanenza di de Vrij.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)