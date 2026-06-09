L'armeno che corre come un treno, così Ausilio ha ribattezzato il centrocampista e ha parlato del suo prolungamento per un anno

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 18:02)

Lo ha raccontato Piero Ausilio ad Alessandro Cattelan. «Nella mia esperienza ho trovato un solo giocatore che fa tutto da solo, che è sopra la media sotto ogni aspetto. Sul campo, fuori dal campo, nella gestione della propria carriera. Resterà all'Inter ancora, avete capito di chi sto parlando. L'armeno che va come un treno è davvero di un'altra dimensione».

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L'armeno che va come un treno è ovviamente Henrikh Mkhitaryan che ha appena rinnovato il suo contratto in scadenza con l'Inter. Resterà un altro anno e per decidere di restare ed accettare la proposta dell'Inter non ha avuto bisogno di agenti, fronzoli o di pensarci su. È andato dai due dirigenti nerazzurri che gli hanno proposto un anno a condizioni economiche ovviamente al ribasso e lui ha semplicemente firmato. Roba che nel calcio non si vede mai tra trattative su soldi, durate, commissioni che durano mesi.

Un altro anno ancora in campo, con l'Inter, e poi il ritiro. "Il rinnovo di contratto è andato a discuterselo da solo, senza procuratore, senza particolari pretese, accettando di buon grado la naturale decurtazione dell'ingaggio rispetto all'accordo in essere (da 4 milioni netti a stagione) che scadrà il prossimo 30 giugno. Non ha dettato una linea, non ha imposto condizioni o avanzato richieste, si è semplicemente presentato ai colloqui con la società voluti fortemente da Cristian Chivu, che lo considera ancora determinante anche per la prossima stagione".

Ha 38 anni 'Michele' come lo chiamano i tifosi nerazzurri e si è confermato importante per l'allenatore nerazzurro. Ha solo avuto bisogno di pensare un po' sul ritiro immediato ma alla fine si è fatto convincere dal mister e la sua carriera proseguirà per un'altra stagione.

" Troppo importante l'intelligenza dell'ex Roma in campo e fuori - anche per fare da chioccia ai nuovi profili che arriveranno dal mercato -, troppo integra la personalità dell'uomo prima ancora che del calciatore", dice di lui la rosea. E spiega tutto.