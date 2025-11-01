Il tecnico gradirebbe un'opzione diversa nella rosa e il club potrebbe accontentarlo nella sessione invernale di mercato

Andrea Della Sala Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 08:10)

Il tecnico dell'Inter Chivu vuole la squadra alta e aggressiva e gradirebbe un'opzione diversa a centrocampo nella rosa. Il club potrebbe accontentarlo nella sessione invernale di mercato e c'è già un nome in pole position.

"Chivu ha percepito la mancanza di un elemento equilibratore proprio nel reparto numericamente più corposo: il centrocampo. In estate non a caso Marotta e Ausilio avevano provato a strappare Manu Koné alla Roma, arrivando a un passo dal cin cin, perché convinti di aggiungere alla rosa un calciatore dotato di qualità fisiche e atletiche superiori alla media. Poi hanno ripiegato su Andy Diouf, un investimento in prospettiva che ancora non ha imparato il presente. Ma il pensiero rimane, una ventina di milioni nel forziere è disponibile, l’operazione è un sostegno da considerare. E così l’uomo in più può diventare Morten Frendrup, danese classe 2001 del Genoa, pure sondato nei mesi scorsi. Non è l’unica opzione, chiaro, ma dalla lista dei preferiti non è mai stato depennato", rivela La Gazzetta dello Sport.

"L’idea nasce da un’esigenza di efficacia e velocità, caratteristiche indispensabili per aggiungere un ingrediente a tavola nel bel mezzo del pranzo. Frendrup ha giocato 91 partite in Serie A, è alla quinta stagione italiana e dispone dei requisiti tecnico-tattici richiesti. In questo periodo non sta andando bene, come tutto il Genoa che è sprofondato in coda alla classifica e ha avviato una rivoluzione interna. Eppure rappresenta un rinforzo molto gradito in casa Inter. E non solo. La stessa Roma, che a giugno dovrà probabilmente vendere uno o due giocatori importanti per accumulare plusvalenze, si è informata di recente sul suo costo. La disponibilità del giocatore al trasferimento, come si può intuire, è totale. Bisogna solo trovare la quadra economica, se e quando la società pretendente deciderà di spingere il bottone “Buy”".