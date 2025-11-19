FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla sua lista

calciomercato

Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla sua lista

Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla sua lista - immagine 1
Il tecnico vorrebbe dare un'ulteriore opzione alla squadra considerando anche il 3-4-2-1. Nel mirino un attaccante della Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu vorrebbe dare un'ulteriore opzione alla squadra considerando anche il 3-4-2-1. Nel mirino un attaccante della Serie A che ha già fatto gol ai nerazzurri.

"Dopo Verona-Inter, Giovane Santana do Nascimento aveva chiarito come si pronunciasse il suo nome. E spiegarlo tramite caratteri non è semplice: non si dice "Giovane" all'italiana, né "Jovàne", con quella "J" e quella "A" accentata ad aggiungere una certa esoticità brasiliana al nome. Il dubbio, però, è un altro: come si sarà rivolto a lui Cristian Chivu, quando al triplice fischio è andato a complimentarsi con l'ex Corinthians per la partita super con cui fino all'autorete di Frese al 93' aveva complicato non poco i piani dell'Inter? Difficile immaginarlo, ma sicuramente le belle parole avranno fatto piacere all'attaccante del Verona. Che così è finito sulla lista dei desideri dell'allenatore nerazzurro. Grazie a caratteristiche molto precise...", scrive Gazzetta.

Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla sua lista- immagine 2
Getty Images

"Giovane è stato la spina nel fianco dell'Inter. Ma proprio nel fianco: correva, scappava, strappava, ripartiva. Ha incalzato Akanji e compagni per tutti gli 80' della sua partita. Ha bruciato Bastoni sull'azione del gol e fatto rischiare seriamente l'espulsione a Bisseck per un fallo (saggio) da ultimo baluardo. Cristian Chivu l'ha osservato da vicino ed è impazzito per lui. "Cosa mi ha detto a fine partita?", ha chiarito il brasiliano in conferenza. "Mi ha fatto i complimenti, ha detto che ho espresso un gran gioco. Lo ringrazio". Nulla più di un "grazie", quindi? Non proprio, perché l'Inter ha iniziato a monitorarlo con un occhio di riguardo in più per le caratteristiche prettamente tecniche dell'attaccante gialloblù: Giovane è il classico attaccante a metà tra un 7, un 9, un 10 e un 11, per tradurlo in numeri".

Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla sua lista- immagine 3
Getty Images

"Può giocare da punta, seconda punta o all'occorrenza persino sull'esterno. È "un Lookman" - chiaramente limitando il paragone alle dovute proporzioni - che però costa un quinto del nigeriano. E Chivu, che appena insediato sulla panchina nerazzurra immaginava di inserire qualche piccola novità tattica, il suo disegno non l'ha ancora abbandonato. Perché è sì corretto proseguire sul funzionale solco del passato, ma a tempo debito è altrettanto giusto passare la propria mano. Quella di Chivu prevede ancora oggi l'inserimento di un attaccante in più a scapito di un centrocampista, con l'aggiunta di un gigante muscolare nel mezzo. Un 3-4-1-2 (o 3-4-2-1) per aggiungere fantasia al reparto offensivo dell'Inter. Lookman sarebbe stato perfetto. Giovane potrebbe diventarlo?", sottolinea Gazzetta.

Leggi anche
Bild – Inter su Adeyemi, già c’è stato un contatto con Mendes! La situazione
Mercato, né Gila né Rovella: l’Inter vuole un nome tutto nuovo dalla Lazio. E Lotito apre

© RIPRODUZIONE RISERVATA