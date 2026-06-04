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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, trovata l’intesa per il rinnovo di Chivu: ma c’è da attendere per l’annuncio perché…
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Sky – Inter, trovata l’intesa per il rinnovo di Chivu: ma c’è da attendere per l’annuncio perché…
Non che ci fossero dubbi in merito, ma oggi il tecnico ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto
Il progetto Inter è tutto nelle mani di Cristian Chivu: non che ci fossero dubbi in merito, ma oggi il tecnico ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto.
Lo conferma anche Sky Sport: "Non è ancora tempo di annunci: l'intesa per il rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione 2029 è stata trovata, ma per annunci e ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno.
Quella di oggi è stata anche l'occasione per aggiornarsi in merito ad alcuni temi di mercato, considerato che sono molte le trattative di mercato che l'Inter sta portando avanti contemporaneamente".
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