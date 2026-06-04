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Sky – Inter, trovata l’intesa per il rinnovo di Chivu: ma c’è da attendere per l’annuncio perché…

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Non che ci fossero dubbi in merito, ma oggi il tecnico ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il progetto Inter è tutto nelle mani di Cristian Chivu: non che ci fossero dubbi in merito, ma oggi il tecnico ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto.

Inter Chivu
Getty Images

Lo conferma anche Sky Sport: "Non è ancora tempo di annunci: l'intesa per il rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione 2029 è stata trovata, ma per annunci e ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Inter Chivu
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Quella di oggi è stata anche l'occasione per aggiornarsi in merito ad alcuni temi di mercato, considerato che sono molte le trattative di mercato che l'Inter sta portando avanti contemporaneamente".

 

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