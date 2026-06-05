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Chivu, ai dirigenti ha ribadito qual è la priorità a centrocampo. E su Stankovic…

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Nel vertice di mercato andato in scena ieri e durato circa 4 ore, il tecnico ha ribadito qual è la priorità in mezzo al campo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Nel vertice di mercato durato circa 4 ore, Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra hanno anche definito gli ultimi dettagli del rinnovo del tecnico. Come sottolinea Tuttosport, per l'annuncio bisognerà attendere ancora qualche giorno. "Anche se non è da escludere che, a prescindere dalla pubblicazione del comunicato, l’annuncio venga fatto dal presidente Beppe Marotta domani durante la celebrazione dello scudetto dell’Inter in occasione del Festival della Serie A in svolgimento da oggi a Parma".

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Getty Images

"Chivu, il cui contratto verrà allungato fino al 2028 con l’ingaggio che salirà da 2.5 a 4 milioni bonus compresi, ieri ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con i suoi dirigenti. Fra due chiacchiere e un caffè, è stato aggiornato sulla trattativa per Palestra - fra oggi e domani sempre a Parma ci potrebbero essere nuovi faccia a faccia con la dirigenza dell'Atalanta -. Mentre lui stesso ha ribadito nuovamente come per lui la priorità a centrocampo fra Manu Koné e Curtis Jones, resti il secondo, considerando il rientro alla base di Stankovic jr (sempre che non arrivino offerte da 40 milioni in su che andrebbero per forza di cose valutate)". 

(Tuttosport)

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