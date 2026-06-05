Nel vertice di mercato andato in scena ieri e durato circa 4 ore, il tecnico ha ribadito qual è la priorità in mezzo al campo

Nel vertice di mercato durato circa 4 ore, Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra hanno anche definito gli ultimi dettagli del rinnovo del tecnico. Come sottolinea Tuttosport , per l'annuncio bisognerà attendere ancora qualche giorno. "Anche se non è da escludere che, a prescindere dalla pubblicazione del comunicato, l’annuncio venga fatto dal presidente Beppe Marotta domani durante la celebrazione dello scudetto dell’Inter in occasione del Festival della Serie A in svolgimento da oggi a Parma".

"Chivu, il cui contratto verrà allungato fino al 2028 con l’ingaggio che salirà da 2.5 a 4 milioni bonus compresi, ieri ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con i suoi dirigenti. Fra due chiacchiere e un caffè, è stato aggiornato sulla trattativa per Palestra - fra oggi e domani sempre a Parma ci potrebbero essere nuovi faccia a faccia con la dirigenza dell'Atalanta -. Mentre lui stesso ha ribadito nuovamente come per lui la priorità a centrocampo fra Manu Koné e Curtis Jones, resti il secondo, considerando il rientro alla base di Stankovic jr (sempre che non arrivino offerte da 40 milioni in su che andrebbero per forza di cose valutate)".