Quanto è costato costruire l’attuale organico dell’Inter? A rispondere è il CIES Football Observatory, che nel suo 552° Weekly Post ha classificato i club di tutto il mondo in base alle somme investite per acquistare i calciatori attualmente presenti in prima squadra.

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Il calcolo comprende anche gli eventuali bonus, indipendentemente dal fatto che siano già stati effettivamente pagati. La fotografia è aggiornata al 9 settembre 2026.

A dominare la classifica è il Liverpool, con una rosa costata complessivamente 1,226 miliardi di euro. Seguono Manchester City a 1,209 miliardi e Tottenham a 1,178. Le prime sei posizioni sono tutte occupate da squadre inglesi: Chelsea, Manchester United e Arsenal completano infatti il dominio della Premier League.

Il primo club non inglese è il Real Madrid, settimo con 1,021 miliardi.

Inter 29ª al mondo: rosa costata 372 milioni

Per trovare l’Inter bisogna scendere fino alla 29ª posizione mondiale.

Secondo il CIES, i giocatori attualmente presenti nella prima squadra nerazzurra sono costati complessivamente 372 milioni di euro in cartellini.

Un dato particolarmente significativo se confrontato con quello delle principali potenze europee: il Liverpool ha investito oltre tre volte la cifra dell’Inter per comporre l’attuale rosa. Rispetto alla stessa rilevazione del 2025, però, l’Inter ha guadagnato quattro posizioni.

Il confronto tra le italiane

L’Inter è soltanto la quinta squadra italiana per costo dell’attuale rosa.

La classifica delle italiane è questa:

Pos. mondiale Club Costo rosa 13ª Juventus 584 mln € 19ª Napoli 532 mln € 22ª Milan 462 mln € 28ª Atalanta 379 mln € 29ª Inter 372 mln € 33ª Como 335 mln € 36ª Roma 303 mln €

La distanza dalla Juventus, prima italiana, è quindi di 212 milioni di euro. Il Napoli ha investito 160 milioni in più dell’Inter, mentre il Milan presenta un costo superiore di 90 milioni.

Molto più ridotto il divario con l’Atalanta: appena 7 milioni di euro, 379 contro 372.

Alle spalle dei nerazzurri spicca invece il dato del Como, già arrivato a 335 milioni di euro di investimento sulla rosa attuale, appena 37 milioni in meno rispetto all’Inter.

Getty Images

Inter: 120 milioni spesi nel 2026

Il CIES analizza anche le operazioni effettuate nel solo anno solare 2026.

L’Inter ha investito 120 milioni di euro sul mercato, con un saldo netto negativo di 76 milioni.

Tra le italiane presenti nella classifica:

Milan: 232 mln spesi , saldo -165 mln

, saldo Como: 166 mln , saldo -145 mln

, saldo Roma: 158 mln , saldo -124 mln

, saldo Juventus: 141 mln , saldo -88 mln

, saldo Inter: 120 mln , saldo -76 mln

, saldo Atalanta: 108 mln , saldo +13 mln

, saldo Napoli: 96 mln, saldo -38 mln

Il dato evidenzia quindi come, nonostante una sessione di mercato importante, l’Inter abbia investito nel 2026 meno di Milan, Como, Roma e Juventus.

Ultimi cinque anni: Inter a 430 milioni

Ancora più interessante il confronto considerando le ultime dieci finestre di mercato, quindi il periodo 2022-2026.

In questo arco temporale l’Inter ha speso complessivamente 430 milioni di euro, con un saldo netto di -146 milioni.

Il confronto italiano:

Club Spesa 2022-26 Saldo netto Juventus 792 mln -247 mln Milan 759 mln -308 mln Napoli 628 mln -164 mln Atalanta 572 mln +29 mln Inter 430 mln -146 mln Roma 429 mln -95 mln Como 422 mln -382 mln

Da questo punto di vista emerge con ancora maggiore chiarezza la differenza rispetto ad alcune rivali dirette: negli ultimi cinque anni Juventus e Milan hanno investito quasi il doppio dell’Inter in cartellini.

L’Inter, con 430 milioni, è praticamente appaiata alla Roma (429) e al Como (422).

Particolarmente significativo anche il dato dell’Atalanta: 572 milioni di acquisti, ma con un saldo complessivo positivo di 29 milioni, grazie alle numerose cessioni effettuate nello stesso periodo.

Il quadro del CIES restituisce quindi un dato piuttosto netto: l’Inter rimane stabilmente ai vertici sportivi italiani ed europei pur avendo costruito una rosa che, per costo dei cartellini, è soltanto la quinta in Serie A e la 29ª al mondo.