«Non c’e nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori». È quanto ha scritto quest'oggi Josep Martinez, portiere dell'Inter in un post su Instagram. L'estremo difensore nerazzurro ha concesso con un errore, in fase di disimpegno, un gol al Real, il secondo. Poi ha fatto tutta una serie di parate che hanno mostrato la sua voglia di riscatto immediata.

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J. Martinez e il messaggio ai tifosi

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Sui social Josep Martinez ha preso posizione su quanto successo e si è assunto la responsabilità dell'errore e ha quindi aggiunto: «Mi prendo la responsabilita del mio errore sul secondo gol, non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori. Siamo tutti dispiaciuti perche credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava di portare un risultato positivo a Milano. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter».