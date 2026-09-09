Cadute e errori fanno parte della vita, il senso è come si reagisce e quanto reagire ti fa crescere, il senso del discorso del portiere nerazzurro
VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1
«Non c’e nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori». È quanto ha scritto quest'oggi Josep Martinez, portiere dell'Inter in un post su Instagram. L'estremo difensore nerazzurro ha concesso con un errore, in fase di disimpegno, un gol al Real, il secondo. Poi ha fatto tutta una serie di parate che hanno mostrato la sua voglia di riscatto immediata.
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J. Martinez e il messaggio ai tifosi
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