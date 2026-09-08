Piccole scintille tra Beppe Bergomi e Fabio Capello a Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid
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Piccole scintille tra Beppe Bergomi e Fabio Capello a Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid. L'ex allenatore sostiene infatti che i nerazzurri hanno sfruttato poco i cambi di campo, mentre l'ex giocatore non è d'accordo. Ecco lo scambio.
Bergomi: "Il Real Madrid aveva assenze e ha fatto i cambi in ritardo, ma sui cambi di gioco l'Inter nel primo tempo li ha sfruttati tantissimo. Voglio sottolineare la prestazione di Diouf: finalmente l'Inter ha un giocatore da uno contro uno se continua questa crescita. E' stato molto bravo. E anche Carlos Augusto è arrivato più volte sul fondo. Il Real non concedeva centralmente e poi difendeva sui cross: l'Inter ha cercato di fare la sua partita, ma doveva fare meglio nelle conclusioni e nella gestione".
Capello: "Beppe, eh no... Non hanno fatto dei cambi di campo che c'era lo spazio per farli e andare rapidamente al cross vicino all'area di rigore".
Bergomi: "Ne hanno fatti tantissimi mister".
Capello: "No, riguardati la partita Beppe".
Bergomi: "Eh l'ho vista...".
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