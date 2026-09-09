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E' partito ufficialmente il dialogo tra l'Inter e Federico Dimarco per il rinnovo di contratto. Lo conferma oggi anche Matteo Moretto su YouTube.

"Dimarco ha un contratto in scadenza nel 2028 e nella giornata di ieri c'è stato un primo incontro conoscitivo tra il suo agente e l'Inter per cercare di capire come sviluppare il tema rinnovo. E' stato un incontro conoscitivo in cui si è parlato anche di Stankovic, altro assistito di Canales.

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E' l'inizio di un percorso per il contratto di Dimarco: è una priorità per il club, sono iniziati i veri primi contatti per questo tema. Attraverso il lavoro di Baccin l'Inter vorrà accelerare alcune questioni: ci saranno altri incontri e altre situazioni legate ad altri prolungamenti".