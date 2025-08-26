Altro colpo in entrata in casa Inter da qui a fine mercato? Se lo chiedono tanti tifosi nerazzurri anche all’indomani della vittoria all’esordio per 5-0 contro il Torino.
Dagli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha risposto così alla domanda. "Se dovesse nascere un'opportunità per il difensore, l'Inter la prenderà in considerazione”, ha spiegato.
Al momento dunque è questa la situazione in entrata per il mercato nerazzurro. Da capire se ci saranno sorprese da qui alla chiusura della finestra estiva…
