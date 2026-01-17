Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "In queste ore, nonostante abbiano parlato del Nottingham Forest negli ultimi giorni, continuo a dirvi che una decina di giorni fa l'Inter ha provato lo scambio con Ndoye e gli inglesi hanno detto no.