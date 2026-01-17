FC Inter 1908
Romano: “Inter, cambia la volontà di Frattesi: ecco la sua priorità ora! E su Ndoye risulta…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "In queste ore, nonostante abbiano parlato del Nottingham Forest negli ultimi giorni, continuo a dirvi che una decina di giorni fa l'Inter ha provato lo scambio con Ndoye e gli inglesi hanno detto no.

A meno che il Forest non cambi idea e riapra le porte, oggi il discorso Frattesi non decolla: la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Italia ed eventualmente all'Inter, giocandosi le carte lì. Oppure se dovesse aprirsi una soluzione per una formula più vantaggiosa con la Juve, che non vuole impegnarsi con un obbligo di riscatto: mentre l'Inter in prestito con diritto in Italia non vuole darlo.

E le possibilità all'estero non stanno particolarmente scaldando il giocatore: questa settimana non sarà decisiva, vista la Champions l'Inter non vuole liberarlo prima di capire cosa succederà con gli altri incastri".

