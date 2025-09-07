In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, l’Inter era pronta all’assalto per Ederson dell’Atalanta. Il nome del brasiliano era in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per il centrocampo.
Retroscena Inter, Ederson e l’assalto sfumato: era pronto questo scambio
In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, l’Inter era pronta all’assalto per Ederson dell’Atalanta: il retroscena di mercato
Il club di Viale della Liberazione per abbassare la richiesta cash dell’Atalanta era pronta a offrire Kristjan Asllani come contropartita.
Poi alla fine Calhanoglu è rimasto a Milano, nonostante i numerosi rumors, e Ederson a Bergamo. E Asllani è finito al Torino…
