"Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real: con 10 milioni di euro i Blancos possono riportare a casa un gioiello venduto due estati fa per 6 milioni, che oggi vale almeno dieci volte tanto. Era il piano originario, una formula collaudata già applicata a molti canterani, come il centrale Ramon arrivato a Como un anno dopo. Ma l’esplosione di Paz in Italia ha superato ogni aspettativa. Sei gol e 9 assist al primo anno, con il Como decimo e Nico eletto miglior Under 23. Dodici gol e 7 assist nel secondo, trascinando il club al quarto posto e alla prima storica qualificazione europea, vincendo il premio di miglior centrocampista del campionato. Nel frattempo, la travagliata stagione del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre di mercato non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como, dove la famiglia si è ambientata a meraviglia, per giocare la Champions da protagonista assoluto. L’ultima parola spetta però agli spagnoli che ne controllano il cartellino. Serve monetizzare, e dunque il ragazzo va riscattato e messo sul mercato al miglior offerente: base d’asta 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne", racconta La Gazzetta dello Sport.