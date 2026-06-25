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GdS – Nico Paz, il Como pronto a mettere sul piatto 40 mln: i possibili scenari col Real
Oggi sono attese importanti novità su Nico Paz da Madrid. Il Como continua a sperare di riuscire a tenere un altro anno l'argentino, l'Inter rimane alla finestra a guardare.
"Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real: con 10 milioni di euro i Blancos possono riportare a casa un gioiello venduto due estati fa per 6 milioni, che oggi vale almeno dieci volte tanto. Era il piano originario, una formula collaudata già applicata a molti canterani, come il centrale Ramon arrivato a Como un anno dopo. Ma l’esplosione di Paz in Italia ha superato ogni aspettativa. Sei gol e 9 assist al primo anno, con il Como decimo e Nico eletto miglior Under 23. Dodici gol e 7 assist nel secondo, trascinando il club al quarto posto e alla prima storica qualificazione europea, vincendo il premio di miglior centrocampista del campionato. Nel frattempo, la travagliata stagione del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre di mercato non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como, dove la famiglia si è ambientata a meraviglia, per giocare la Champions da protagonista assoluto. L’ultima parola spetta però agli spagnoli che ne controllano il cartellino. Serve monetizzare, e dunque il ragazzo va riscattato e messo sul mercato al miglior offerente: base d’asta 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne", racconta La Gazzetta dello Sport.
"Nel summit odierno il Como potrebbe fare la controfferta: acquistare l’intero cartellino di Paz annullando la recompra . Il presidente Suwarso è pronto a investire una cifra vicina ai 40 milioni di euro — al limite dei paletti del Fair Play Finanziario —, garantendo al Real Madrid una plusvalenza immediata e certa senza rischiosi passaggi intermedi o aste. Dall’altra parte del tavolo, il dg Sanchez e il capo scouting Calafat riflettono, valutando di inserire una robusta percentuale sulla futura rivendita (30-40%) o un nuovo diritto di prelazione. Resta viva una terza via: far scadere questa clausola mantenendo l’accordo esistente, magari con un indennizzo per il Real. Che, versando 11 milioni anziché 10, manterrebbe intatta la facoltà di riacquisto nell’estate 2027. Chissà, dopo una Champions da protagonista Nico potrebbe vedere lievitare il proprio valore fino alla tripla cifra", aggiunge il quotidiano.
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