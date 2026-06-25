Nerazzurri nuovamente chiamati a scegliere una pedina per colmare il vuoto lasciato da Dumfries a destra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 10:02)

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L'Inter deve rimettersi alla ricerca di un esterno destro. Marco Palestra è ormai un calciatore del Chelsea, quindi in casa nerazzurra resta il vuoto su quella corsia lasciato da Denzel Dumfries. Marotta e Ausilio stanno già sondando diverse alternative, tra cui una che porta a un nome già considerato. Lo rivela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si tratta infatti di Dan Ndoye.

"Lo svizzero attualmente impegnato al Mondiale tornerebbe volentieri nel nostro campionato, dopo aver segnato un solo gol in Premier e aver vissuto un complesso girone di ritorno che non gli ha permesso di inserirsi al meglio nel calcio inglese", si legge sul quotidiano.

Un nome già rimbalzato in orbita Inter, come detto: "L’elvetico è nei radar dei nerazzurri fin dall’estate 2024, quando le prestazioni all’Europeo misero definitivamente in luce le sue grandi qualità e adesso a 25 anni vorrebbe dire puntare su un profilo di sicuro affidamento". Ma quale potrebbe essere la chiave? "Sul fronte Ndoye il già citato Frattesi potrebbe essere l’ago della bilancia. L’ex Sassuolo vuole essere titolare, ma l’ipotesi Nottingham non l’ha scaldato eccessivamente perché nei suoi piani c’è la permanenza in Italia e in questi giorni i contatti con l’agente Riso sono fittissimi con l’obiettivo di trovare una sistemazione".

Ndoye non è l'unico nome. Tra gli altri, c'è una pista in cui Frattesi potrebbe essere comunque una carta: "Quella della Juve è una suggestione che inevitabilmente si porta dietro lo scambio con Cambiaso. Di certo i nerazzurri devono accelerare a destra, dove Dumfries è ai saluti e Palestra è evaporato. Restano Luis Henrique e l’adattato Diouf ed è evidente che a Chivu serva qualcosa in più per provare ad alzare ulteriormente l’asticella".