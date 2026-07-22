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Nel suo editoriale per Sky Sport Insider, Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha parlato così del mercato dell'Inter per la fascia destra, suggerendo alcuni nomi alla dirigenza nerazzurra: "L'Inter ha individuato in Spence un possibile sostituto. Terzino di assalto, forse troppo offensivo per la difesa a quattro del Tottenham: ecco perché il giocatore potrebbe partire. Attenzione però: quella degli Spurs è bottega molto cara.

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Se dovesse saltare Spence, ci sarebbero soluzioni magari non esaltanti ma che consentirebbero all'Inter di colmare il vuoto. Magari con uno come Bellanova, che solo pochissime stagioni fa andava molto di moda. È un prodotto del vivaio del Milan, ma poi è cresciuto proprio in casa dell’Inter. Potrebbe essere una buona soluzione anche per la questione legata alla lista: è italiano, cresciuto nel vivaio, può adattarsi bene al gioco di Chivu. Oppure Weah, capace di coprire tutta la fascia e dare un buon contributo in fase offensiva. Alla Juventus ha fatto bene nella stagione 2024/25, l’anno scorso al Marsiglia ha giocato 29 partite con 2 gol e 2 assist. È un giocatore regolare.

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Ultimamente si è parlato poco di Norton-Cuffy, ma per caratteristiche può rappresentare una soluzione interessante e non a caso l’Inter l’ha già cercato, frenata però dai costi alti. Nello Stoccarda c'è Josha Vagnoman, poderoso esterno tedesco di origini ivoriane che sembra ricordare Dumfries in alcune caratteristiche: classe 2000, 27 presenze, 1 gol e 4 assist. Oppure Kyriani Sabbe del Bruges: potenzialità interessanti per il classe 2005 e personalità sul campo che merita di essere valutata".