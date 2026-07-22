Stamattina la squadra nerazzurra ha disputato un'amichevole con il SV Aasen, squadra locale, vincendo per 16-0
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
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Inizia con una goleada il precampionato dell'Inter di Cristian Chivu: stamattina la squadra nerazzurra ha disputato un'amichevole con il SV Aasen, squadra locale, vincendo per 16-0.
L'Inter ha pubblicato poco fa su YouTube gli highlights dell'amichevole giocata oggi a porte chiuse: ecco tutti i gol segnati dai nerazzurri.
Marcatori: Frattesi (2), Topalovic (3), Mosconi, Diouf (2), Pio Esposito (5), Iddrissou (2), Dimarco.
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