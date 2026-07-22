Stamattina la squadra nerazzurra ha disputato un'amichevole con il SV Aasen, squadra locale, vincendo per 16-0

Marco Astori
Screenshot 2026-07-22 alle 10.55.34

VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inizia con una goleada il precampionato dell'Inter di Cristian Chivu: stamattina la squadra nerazzurra ha disputato un'amichevole con il SV Aasen, squadra locale, vincendo per 16-0.

esposito stankovic bastoni
Getty Images

L'Inter ha pubblicato poco fa su YouTube gli highlights dell'amichevole giocata oggi a porte chiuse: ecco tutti i gol segnati dai nerazzurri.

5 gol Esposito

Marcatori: Frattesi (2), Topalovic (3), Mosconi, Diouf (2), Pio Esposito (5), Iddrissou (2), Dimarco.

Screenshot 2026-07-22 alle 17.22.21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti