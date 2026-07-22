Oltre al mercato in entrata che fa fatica a sbloccarsi, l'Inter ha anche diversi nodi in uscita. Ecco il punto sulle cessioni nerazzurre
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Oltre al mercato in entrata che fa fatica a sbloccarsi, l'Inter ha anche diversi nodi in uscita. Ecco il punto sulle cessioni nerazzurre da La Gazzetta dello Sport.
L'Inter ha quattro giocatori per i quali si cerca una sistemazione: Davide Frattesi, Benjamin Pavard (che però potrebbe rientrare nelle rotazioni se non dovessero arrivare alternative dal mercato), Kristjan Asllani ed Ebenezer Akinsanmiro.
Su quest'ultimo - rientrato dal prestito al Pisa - c'è l'interesse del Monza, mentre Frattesi al momento non ha richieste, ma potrebbe suscitare l'interesse del Newcastle nel caso si sbloccassero altre cessioni (su tutte quella di Bruno Guimaraes all'Arsenal)".
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